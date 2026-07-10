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Я строю

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Июльский марафон: личный опыт управления огородом в середине лета

Вторая декада июля всегда кажется мне моментом истины для всего дачного сезона. Середина лета испытывает на прочность и растения, и садовода: солнце палит так, что почва трескается на глазах, а культуры одновременно требуют и срочного сбора плодов, и усиленной защиты, и закладки фундамента для будущих урожаев.

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