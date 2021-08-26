Мировое обозрение

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"Большой брат" следит за выборами

"Большой брат" следит за выборами

Современные технологии стали важной частью процесса голосования. И на этих выборах в нескольких регионах также будет возможность проголосовать онлайн.

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