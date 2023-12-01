27 ноября 2023 года учащиеся колледжа приняли участие в круглом столе ´Наркотики-Закон-Ответственность´ при участии представителей органов, осуществляющих профилактику преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактику их потребления .