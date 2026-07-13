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Бизнес журнал. Центр

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Почему ГК АГРОЭКО поддержала демографическую программу тульского губернатора

Почему ГК АГРОЭКО поддержала демографическую программу тульского губернатора

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев запустил инициативу «Тульская область — территории семейного счастья», по которой предприятия оказывают материальную помощь семьям сотрудников, планирующим рождение детей.

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