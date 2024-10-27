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Неделя родительской любви.

Неделя родительской любви.

В октябре в нашей стране отмечают две важные даты - День матери (14.10.) и День отца (21.10.). В течение семи дней между этими датами, которые названы Неделей родительской любви, в нашем детском саду прошли мероприятий, посвященные укреплению института семьи.

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