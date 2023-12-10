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Шокирующий Токио — чем японцы занимаются в заведениях для взрослых

Шокирующий Токио — чем японцы занимаются в заведениях для взрослых

Польский фотограф Павел Яшчук (Pawel Jaszczuk) провел три года, посещая ночные секс-клубы в Токио, и запечатлел все, что может предложить японская столичная секс-индустрия, чтобы издать альбом под названием «Извращенный город» (Kinky City).

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