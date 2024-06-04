СК завел дело о возбуждении ненависти на таксиста, высадившего участников СВО

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении водителя такси, который высадил из машины ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине.
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