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Царьград

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Байден завершает срок: итоги и упущения в отношениях с Москвой

Байден завершает срок: итоги и упущения в отношениях с Москвой

Президент США Джо Байден завершает срок, не договорившись с Путиным до конфликта на Украине. В своём прощальном обращении он не упомянул Россию, сосредоточив внимание на НАТО, Украине и международной повестке.

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