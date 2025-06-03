Как распознать ИИ-контент и фейки?

Эксперты ВТБ рассказали, как отличить тексты и изображения, созданные нейросетями: сгенерированный визуальный контент чаще всего выдают анатомические ошибки, искажения перспективы и нелогичные детали в кадре, а ИИ-тексты — избыточная шаблонность, повторяемость формулировок и упрощенный стиль.