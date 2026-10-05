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Военэксперт Кнутов: новый план Драпатого подтверждает курс Киева на войну

Военэксперт Кнутов: новый план Драпатого подтверждает курс Киева на войну

Новый «план войны» главкома ВСУ Михаила Драпатого, о котором в понедельник сообщили украинские СМИ, четко показывает, что Киев не собирается идти на мирное соглашение с Россией, а делает ставку на продолжение конфликта.

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