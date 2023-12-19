Конвойный отряд кораблей ВМС НОАК вернулся в Китай

Ханчжоу, 18 декабря /Синьхуа/ -- Конвойный отряд кораблей военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая /ВМС НОАК/ в понедельник вернулся в порт Чжоушань провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, завершив миссию по сопровождению китайских и зарубежных судов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)