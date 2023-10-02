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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жалгас Жумагулов о бое в лиге Naiza: «Соперника мне уже нашли»

Экс-боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов рассказал о своем будущем сопернике в лиге Naiza. «Соперника мне уже нашли, я согласился без проблем, в принципе.

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