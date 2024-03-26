Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ВераВерная
    Ну это само собой.Спиливать пришлос...
  • Гена Саваторов
    а кто-то бабло стрижёт. дайте мне СМЕРШ, и через пол года вопрос будет решён. и с внутренними и с внешними ублюдками.Борьба с террориз...
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Верните смертную казнь!

А  давайте     про  смертную  казнь           поговорим,  тем  более  что  момент  подходящий:   на  днях  у  меня  состоялась    небольшая  дискуссия    с  одним  нетакусем  (по  мотивам  её  мы  и     напишем    этот  постик),  а  намедни  дорогой  наш    Дмитрий  Анатольевич  написал    про  задержанных  террористов  так: "Их надо убить? Надо.

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