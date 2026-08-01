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«Монако» не сможет принять участие в розыгрыше чемпионата Франции-2026/27

Французский чемпионат-2026/27 пройдет без участия « Монако ». Клубу отказано в доступе к турнирам LNB, организация так и не смогла оформить необходимый пакет документов, несмотря на предоставленные отсрочки, и теперь не сможет защитить свой чемпионский титул.

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