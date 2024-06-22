Полицейские в Еврейской автономной области приняли участие в акции «Завтра была война»

Полицейские Еврейской автономной области присоединились к Всероссийской акции «Завтра была война», посвященной одной из самых трагических дат в истории нашей страны – Дню начала Великой Отечественной войны.
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