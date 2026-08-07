«Пополамщики» в сад! Подсчитано, сколько девушка может накопить в классических отношениях

Цифра в 1,4 миллиона рублей звучит как провокация, но за ней стоит сухая арифметика. Mash Money просто взяли среднюю московскую пару и посчитали, сколько девушка не тратит, если мужчина тянет финансовое одеяло на себя.
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