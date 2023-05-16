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Мощная евразийская держава или отсталая страна-форпост НАТО: почему Западу не нужен еще один срок Эрдогана

Мощная евразийская держава или отсталая страна-форпост НАТО: почему Западу не нужен еще один срок Эрдогана

Не успел завершиться первый тур президентских выборов в Турции, как главный оппонент действующего главы государства, западный фаворит Кемаль Кылычдароглу, заявил о вмешательствах в процесс со стороны России.

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