NASA отреагировало на скандал с обвинениями Илона Маска в употреблении наркотиков

Илон Маск / © Getty Images Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США отреагировало на публикацию The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Маск употребляет кокаин, ЛСД и психоделики на вечеринках и это якобы беспокоит руководство SpaceX.