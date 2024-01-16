NASA отреагировало на скандал с обвинениями Илона Маска в употреблении наркотиков

Илон Маск / © Getty Images Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США отреагировало на публикацию The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Маск употребляет кокаин, ЛСД и психоделики на вечеринках и это якобы беспокоит руководство SpaceX.
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