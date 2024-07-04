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Водные виды спорта на море: чем заняться в отпуске

Фото: Соцсети Если вы отправляетесь в отпуск на солнечное морское побережье, у вас будут прекрасные возможности для того, чтобы выйти на открытую воду и исследовать удивительную природу с друзьями или семьей — для каждого любителя водных развлечений найдется свое место под солнцем.

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