Российские военные за неделю уничтожили 12 самолетов ВС Украины

Эффективные действия истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны ВС России позволили уничтожить за прошедшую неделю 12 самолетов воздушных сил Украины, сообщается в сводке Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии