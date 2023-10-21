Театр абсурда
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Театр абсурда

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Российские военные за неделю уничтожили 12 самолетов ВС Украины

Российские военные за неделю уничтожили 12 самолетов ВС Украины

  Эффективные действия истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны ВС России позволили уничтожить за прошедшую неделю 12 самолетов воздушных сил Украины, сообщается в сводке Минобороны РФ.

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Комментарии
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Николай Гончаров
Это никакое не СВО, и не &quot;боевики&quot;,  а масштабы войны наших с огромной и очень хорошо вооружённой армией укров.
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12 час.
В С
А хохложопые ,говорят, ЗА РАЗ уничтожили 5 наших Ка-52. И у нас об этом не пишут.
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8 час.

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