К новогодним праздникам в России подорожает шоколад

Шоколад в России подорожает на 16,3%. Повышение ожидается с 1 декабря, сообщили в ООО «Объединенные кондитеры» – крупнейшем российском кондитерском холдинге, владеющем марками «РотФронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Аленка», «Тульский пряник» и так далее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии