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В Приморье осужден водитель, унесший жизнь девушки в результате ДТП

В Приморье осужден водитель, унесший жизнь девушки в результате ДТП

В Приморском крае мужчине, по чьей вине произошло смертельное ДТП, вынесен приговор. В ходе расследования была доказана его вина, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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