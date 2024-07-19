Врачи из Астаны и Алматы бесплатно примут жителей Мангистау

С 23 по 26 июля 2024 года пройдут «Дни Медицинского центра УДП РК» в Мангистауской области. Главная цель данной поездки - обмен опытом и передача современных методов в профилактике, диагностике и лечении заболеваний, в области оздоровления, а также расширение научно-клинического сотрудничества с медицинскими учреждениями области, передает пресс-служба МОМБ.