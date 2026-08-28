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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Взвешивание перед вечером бокса в Лондоне: Итаума перевесил Хрговича. Церемония завершилась потасовкой

В Лондоне прошла церемония взвешивания перед вечером бокса, который возглавит поединок за пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF.

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