В Махачкале убили бойца смешанных единоборств Мутаева: В СК поспешили сделать заявление

В Дагестане обнаружено бездыханное тело воспитанника отца Хабиба НурмагомедоваПромоушен AMC Fight Nights в своём телеграм-канале написал, что бойца смешанных единоборств Мухаммада Мутаева больше нет в живых.
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