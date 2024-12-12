Европейские рынки завершили сессию среды в плюсе

Европейские фондовые индексы показали рост в среду, отыграв часть потерь предыдущего дня. Европейский индекс Stoxx 600 закрылся с небольшим ростом, восстановившись после серии из восьми последовательных дней роста.
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