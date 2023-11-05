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Росавиация назвала причины посадки самолёта в поле под Новосибирском

Росавиация назвала причины посадки самолёта в поле под Новосибирском

К экстренной посадке привели несколько ошибок пилотов.фото: t.me/zstproc--> Росавиация выяснила причину экстренной посадки пассажирского самолёта Airbus-A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском.

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