Военно-политический вытрезвитель

Юрий Ильинов

Минобороны вывело на орбиту очередной космический аппарат, продолжая наращивать спутниковую группировку Российское Минобороны продолжает наращивать космическую группировку, очередной военный спутник выведен на орбиту. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства. Воздушно-космические силы осуществили очередной успешный пуск ракеты-носителя «Союз – 2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области, старт ракеты был произведен в ночь с воскресенья на понедельник, 3 марта, в 01:22 по московскому времени. Пуск ракеты прошел в штатном режиме, как и вывод самого космического аппарата на расчетную орбиту. В понедельник, 3 марта, в 01 час 22 минуты (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. — говорится в сообщении Минобороны. На данный момент спутник выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Космический аппарат функционирует в штатном режиме. Другие подробности не раскрываются.