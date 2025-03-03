Военно-политический вытрезвитель Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
Военно-политический вытрезвитель
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Юрий Ильинов
Минобороны вывело на орбиту очередной космический аппарат, продолжая наращивать спутниковую группировку Российское Минобороны продолжает наращивать космическую группировку, очередной военный спутник выведен на орбиту. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства. Воздушно-космические силы осуществили очередной успешный пуск ракеты-носителя «Союз – 2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области, старт ракеты был произведен в ночь с воскресенья на понедельник, 3 марта, в 01:22 по московскому времени. Пуск ракеты прошел в штатном режиме, как и вывод самого космического аппарата на расчетную орбиту. В понедельник, 3 марта, в 01 час 22 минуты (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. — говорится в сообщении Минобороны. На данный момент спутник выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Космический аппарат функционирует в штатном режиме. Другие подробности не раскрываются.
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1 д.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Юрий. ==="Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию, чтобы договориться о возобновлении работы газопровода. Проект может быть запущен при поддержке американских инвесторов."=== Это энергия для возобновления работы военно-промышленного комплекса ЕС. Думаю, что есть задача у англосаксов не дать неистовому Дони отойти от противостояния нам, да у него и так только одни бла-бла-бла. Всего доброго.
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18 час.
Evgenija Palette
Юрий Ильинов, ВОСТОРГ! Политическое обозрение - КАК ХОРОШАЯ ЛИТЕРАТУРА! Доброй ночи!
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11 час.
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