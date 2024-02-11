Скрипачке, победившей на «Симфонии Ямала», не понравилось ее выступление

Победительнице конкурса «Симфония Ямала» Стефании Поспехиной в номинации «скрипка» не понравилось ее выступление в третьем туре, но музыканты Московского государственного симфонического оркестра убедили девушку в обратном.
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