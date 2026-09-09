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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» подписал контракт с Форментоном на год и 850 тысяч долларов. Форвард молодежной сборной Канады-2018 был оправдан по делу о сексуальном насилии

« Эдмонтон » подписал контракт с нападающим Алексом Форментоном . Срок соглашения рассчитан на один год.

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