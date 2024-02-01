Новак признал мировые цены на нефть справедливыми Сейчас цена нефти на мировом рынке адекватно отражает текущую ситуацию, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Пронедра
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Новак признал мировые цены на нефть справедливыми Сейчас цена нефти на мировом рынке адекватно отражает текущую ситуацию, сообщил вице-премьер Александр Новак.
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