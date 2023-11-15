Ближневосточный беспорядок Джо Байдена

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). За пределами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, клуба стабильных нефтемонархий, регион представляет собой дугу несостоявшихся или терпящих крах государств.
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