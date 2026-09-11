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ВТБ оценивает эффект от оптимизации штата в 10 млрд

Оптимизация фонда оплаты труда (ФОТ) головного офиса ВТБ позволит банку сэкономить около 2 млрд рублей в 2026 году и порядка 8 млрд рублей в 2027 году.

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