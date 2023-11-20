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Составлен рейтинг регионов России по уровню зарплат

Составлен рейтинг регионов России по уровню зарплат

Представлен рейтинг по уровню зарплат в России. Исследование опубликовало агентство «РИА Новости». Рейтинг возглавили регионы Крайнего Севера — Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа лидируют по уровню зарплаты.

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