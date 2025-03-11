Несколько рейсов «Аэрофлота» из Москвы и в Москву задерживаются

Пассажирам рекомендуют следить за изменениями в расписании Авиакомпания «Аэрофлот» корректирует расписание ближайших рейсов из аэропорта Шереметьево и в стллицу из других пунктов отправления в связи с временными ограничениями в аэропорту Шереметьево.