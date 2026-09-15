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Военэксперт Кнутов: Польша понимает, что втянута в конфликт на Украине

Военэксперт Кнутов: Польша понимает, что втянута в конфликт на Украине

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью mk.ru прокомментировал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Варшава ждет обострения конфликта с Россией.

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