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Новости Тамбова

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Хоккейная команда из Котовска завоевала серебро на Кубке главы города

Хоккейная команда из Котовска завоевала серебро на Кубке главы города

Хоккейная команда из Котовска стала "серебряным" призёром турнира на Кубок главы города Котовска. В пятом по счёту турнире на Кубок главы города приняли участие команды из Котовска, Тамбова, Москвы, Уварова и Бондарей.

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