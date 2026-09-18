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Царьград

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МВД РФ объяснило, когда нужно поменять паспорт в 20 и 45 лет

МВД РФ объяснило, когда нужно поменять паспорт в 20 и 45 лет

МВД РФ разъяснило условия замены паспорта для русских. Он должен быть заменен в 20 и 45 лет, при изменении внешности или персональных данных, а также из-за непригодности.

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