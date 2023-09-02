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US Open. 3-й круг. Касаткина сыграет с Миннен, Самсонова встретится с Киз, Александрова – с Вондроушовой, Соболенко – с Бюрель

Дарья Касаткина встретится с Грет Миннен, Екатерина Александрова поборется с чемпионкой «Уимблдона» Маркетой Вондроушовой.

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