Киберэксперт Горбаченко назвал Гая Ричи прирожденным трикстером и плутом

Фильм "Министерство неджентльменских дел" режиссера Гая Ричи стал не серьезной военной драмой по документальной книге британского военного корреспондента Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции", а "башнесносной" экранизацией игровой серии испанского разработчика Pyro Studios и издателя Eidos Interactive.