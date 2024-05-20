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Киберэксперт Горбаченко назвал Гая Ричи прирожденным трикстером и плутом

Киберэксперт Горбаченко назвал Гая Ричи прирожденным трикстером и плутом

Фильм "Министерство неджентльменских дел" режиссера Гая Ричи стал не серьезной военной драмой по документальной книге британского военного корреспондента Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции", а "башнесносной" экранизацией игровой серии испанского разработчика Pyro Studios и издателя Eidos Interactive.

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