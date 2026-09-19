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Bad Bunny и adidas выпускают кроссовки Badbo 1.0 в цветах Пуэрто-Рико

Bad Bunny и adidas выпускают кроссовки Badbo 1.0 в цветах Пуэрто-Рико

Bad Bunny продолжает превращать собственную обувную линию adidas в личный визуальный дневник. Новая версия Badbo 1.

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