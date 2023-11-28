Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Сотрудники ФСБ задержали с поличным жительницу Запорожской области, которая по заданию украинских спецслужб пыталась подорвать военный грузовик

Сотрудники ФСБ задержали с поличным жительницу Запорожской области, которая по заданию украинских спецслужб пыталась подорвать военный грузовик

В Самаре задержана фанатка Украины, агитировавшая военнослужащих РФ перейти на сторону ВСУ Сотрудники ФСБ задержали в Самаре гражданку РФ, которая склоняла российских военных к переходу на сторону ВСУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ, передает «Военное обозрение».

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