Сотрудники ФСБ задержали с поличным жительницу Запорожской области, которая по заданию украинских спецслужб пыталась подорвать военный грузовик

В Самаре задержана фанатка Украины, агитировавшая военнослужащих РФ перейти на сторону ВСУ Сотрудники ФСБ задержали в Самаре гражданку РФ, которая склоняла российских военных к переходу на сторону ВСУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ, передает «Военное обозрение».