Вашингтон выступил с угрозами в адрес Ирана

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в среду, 22 мая, пригрозил Тегерану жесткой реакцией Вашингтона в случае попыток обвинить его в причастности к катастрофе вертолета, в результате которой погиб президент Исламской республики Эбрахим Раиси, – сообщают СМИ.
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