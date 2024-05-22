Вашингтон выступил с угрозами в адрес Ирана

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в среду, 22 мая, пригрозил Тегерану жесткой реакцией Вашингтона в случае попыток обвинить его в причастности к катастрофе вертолета, в результате которой погиб президент Исламской республики Эбрахим Раиси, – сообщают СМИ.