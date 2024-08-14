Евгения Куйда считает, что жениться на чатботах — нормально. Совет да любовь

Генеральный директор Replika Евгения Куйда говорит, что ничего страшного, если в итоге мы будем жениться на ИИ-чатботахЕвгения Куйда, генеральный директор Replika, в недавнем интервью обсудила возможность и этические аспекты браков между людьми и ИИ-чатботами: она утверждает, что такие отношения могут стать реальностью и что это не обязательно плохо.