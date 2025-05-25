РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Нехрен было уговаривать этого мерзавца, пусть бы и прыгал и добавить ему ещё на асфальте, чтобы издох, гадина! А тепе...Перерезал горло н...
  • Eduard
    300 рублей это уже слишком!Столичный вариант...
  • Eduard
    У нас в ТЦ и платные где-то 50 еро центов,это 50 рублей,не дороже.Раньше 20 центов было!Столичный вариант...

Первые сутки сильно избивали: бойцы рассказали о насилии в украинском плену

Первые сутки сильно избивали: бойцы рассказали о насилии в украинском плену

РЕН ТВ Срочное сообщение пришло от Минобороны, в Белоруссии только что прошел третий этап обмена военнопленными между Россией и Украиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПБ
Павел Балченков
Только вчера прочитал украинский вестник, где они с пеной у рта писали что в концлагерях Украины для военнопленных соблюдается Женевская конвенция..Что мол пленные ВС РФ живут в концлагерях Украины почти как в санатории. У них 3 разовое горячее питание, качественное мед.обслуживание, свободный доступ к телефону и возможность получать письма и посылки. А ещё военнопленные в концлагерях получают ЗАРПЛАТУ за работу по склейке картонных коробок и швейное дело в размере 1500 - 2000 гривен. Ну просто Рай , а не концлагерь !
Ответить
12 час.
наверх