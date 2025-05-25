Первые сутки сильно избивали: бойцы рассказали о насилии в украинском плену

ПБ

Павел Балченков

Только вчера прочитал украинский вестник, где они с пеной у рта писали что в концлагерях Украины для военнопленных соблюдается Женевская конвенция..Что мол пленные ВС РФ живут в концлагерях Украины почти как в санатории. У них 3 разовое горячее питание, качественное мед.обслуживание, свободный доступ к телефону и возможность получать письма и посылки. А ещё военнопленные в концлагерях получают ЗАРПЛАТУ за работу по склейке картонных коробок и швейное дело в размере 1500 - 2000 гривен. Ну просто Рай , а не концлагерь !