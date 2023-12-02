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ВКС России получили новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130

ВКС России получили новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130

Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Министерству обороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130.

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