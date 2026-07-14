NatPress.NET - ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Активное долголетие: посещение музея Евгения Шварца

Активное долголетие: посещение музея Евгения Шварца

Экскурсия в Дом Евгения Шварца: прикосновение к истории для старшего поколения В рамках федеральной программы «Активное долголетие» (реализуется в рамках национального проекта «Семья») специалист по социальной работе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РА «КЦСОН в г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии