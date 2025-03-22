Новый президент МОК задумалась о возвращении россиян на Олимпиаду

Ковентри избрали новым главой МОК 20 марта, в должность она вступит 24 июня.фото: olympics.comКирсти Ковентри, сменившая Томаса Баха на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК), намерена обсудить вопрос возвращения российских спортсменов на мировую арену с рабочей группой.
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