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В Чите начали выдавать QR-коды для покупки топлива только через «Макс»

В Чите начали выдавать QR-коды для покупки топлива только через «Макс»

QR-коды, которые можно получить только через мессенджер «Макс» будут использоваться в Чите на одной из автозаправочных станций, где проходит тестирование системы электронной очереди на топливо, 15 июля сообщает пресс-службе Министерства ЖКХ Забайкальского края.

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