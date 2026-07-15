В Чите начали выдавать QR-коды для покупки топлива только через «Макс»

QR-коды, которые можно получить только через мессенджер «Макс» будут использоваться в Чите на одной из автозаправочных станций, где проходит тестирование системы электронной очереди на топливо, 15 июля сообщает пресс-службе Министерства ЖКХ Забайкальского края.