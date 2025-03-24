Рейс на русский Куршевель

Повышение доступности новых туристических кластеров — важный драйвер развития аэропортовой сети. Кроме того, будет тиражироваться удачный опыт Ростова-на-Дону и Саратова по строительству новых аэропортов вне пределов крупных городов.
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